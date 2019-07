Waarom criminelen dol op kunst zijn

Belangrijk lopen doen, dáár heeft kersverse provincie­be­stuur­der Van der Sloot niks mee

8:06 DEN BOSCH - Op haar weg naar het Torentje heeft Marianne van der Sloot een volgende halte bereikt: die van gedeputeerde in Brabant. Een gesprek over politieke spelletjes, gemiste kansen in Den Bosch en Oranjeleeuwinnen als inspiratiebron. ,,Ze beseffen dat ze in de top zitten, maar staan ook met twee benen op de grond.”