Wagen vol mest gekanteld in Rosmalen, chauffeur komt met schrik vrij

Volgens de chauffeur van de vrachtwagen voegde een auto vlak voor hem in, waardoor hij moest uitwijken. Vervolgens kantelde de truck.

Twee takelwagens kwamen ter plaatse om de tankwagen recht te zetten. De inhoud is overgepompt in een kleinere wagen. Na het wegslepen van de truck, moesten olie en andere stoffen die uit de wagen waren gelopen worden opgeruimd. Een deel van de Bruistensingel was daarvoor tijdelijk afgesloten.