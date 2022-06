Waoterrijk viert carnavalsjubileum in zomerse sferen, inclusief optocht

In zijn hawaïhemd laat John de Wit van de jubileumcommissie alvast zien wat de bedoeling is. In de carnavalshal showt hij het shirt voorafgaand aan de vergadering waarin de organisatie alles nog één keer doorneemt, zodat vanaf vrijdag het 55-jarig bestaan van carnaval in het dorp op rolletjes kan verlopen.

,,Het idee van een zomercarnaval voor het jubileum bestond al voor corona. In 2020 kon de optocht niet doorgaan in verband met de storm en daarna kwam corona. De datum is enkele keren opgeschoven maar de optocht is er nooit meer gekomen.”

Optocht en feest

En nu is het zeskampterrein aan de Kloosterstraat dan toch omgedoopt tot Janus Beach, mét strand en feesttent. Het programma begint vrijdagmiddag met de schooloptocht van de Hoogakker, gevolgd door een feestavond voor de jeugd tot 15 jaar. Ook op zaterdagavond is er een feest voor de jeugd, bij jongerensoos Ons Honk.

Zie hier volgens voorzitter Johan van den Hanenberg een van de verklaring voor het succes van carnaval in het dorp. ,,We hebben altijd een programma voor alle leeftijden en beginnen al heel jong. De prins en adjudant gaan met groep 7 op de fiets naar de bouwhal en laten daar de kinderen plakken, gazen en verven, kortom beleven wat het is om te bouwen.” De Wit vult aan: ,,In groep 8 gaan we de kinderen begeleiden om mee te doen met het keindergebrul en de school werkt goed mee.” Het feit dat Nuland een eigen bouwhal heeft, helpt zeker ook mee.

Voor ieder wat wils

Op zaterdag trekt vanaf 14.11 uur de Waotterrijkse optocht door de Hoogstraat, zondag is Janus Beach het toneel van het 22ste beachvolleybaltoernooi van KPJ-JN Nuland. Voor de jeugd is er een panna-voetbaltoernooi en de kleintjes kunnen onder meer zandkastelen bouwen. In de feesttent ontvangt de organisatie Nulandse verenigingen en stichtingen om het glas te heffen op 55 jaar carnaval in ’t Waoterrijk. ,,Een feest voor en door iedereen”, aldus Van den Hanenberg. ,,Met voor iedereen wat wils.”