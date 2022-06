Wat minder bezoekers voor uitgestelde 47ste Vincentius Boekenbeurs in Den Bosch: ‘We snakten naar een nieuwe editie’

De 47ste editie van de Bossche boekenbeurs, één van de grotere beurzen in ons land, werd noodgedwongen van het laatste weekend in januari verplaatst naar begin juni. ,,Vanwege corona. De beurs is twee keer niet doorgegaan”, vertelt Van Tulder. ,,De mensen moeten kennelijk wennen aan het andere tijdstip, maar onze opslag met boeken puilde na ruim 2,5 jaar uit. We snakten naar de traditionele boekenbeurs. We willen mensen blij maken met boeken. Daar doen we het voor hè.”