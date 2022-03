Wat schotel je eigenlijk een vluchteling voor?

Man (50) staat huilend terecht voor mishande­ling van partner: ‘Ze heeft snel blauwe plekken’

DEN BOSCH - Halverwege de zitting barst de Bosschenaar (50) in tranen uit. ,,Dit is sinds ik een herseninfarct heb gehad. Ik moet al huilen bij iets op tv’’, zegt de verdachte. De tranen vloeien dus niet voor de mishandeling van zijn vriendin waarvoor hij terechtstaat, want ‘daar is niks van waar’.

16 maart