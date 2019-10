‘Wat sneu dat dit overblijft van het burgemeesterslek in Den Bosch’

Den Bosch knapt verzakken­de bouwhal op vuilnis­belt op, Oeteldonk wil hem huren

15 oktober DEN BOSCH - De bouwhal van Oeteldonk aan de Ertveldweg in Den Bosch staat op een voormalige vuilnisbelt. Dat laat zich de laatste jaren gelden: de vloer waar in ongeveer vijf maanden tijd door talloze vrijwilligers gemiddeld zo'n elf grote praalwagens gebouwd worden, is aan het verzakken.