We zijn allemaal hetzelfde, vindt John de Bever: ‘Tegen racisme en homohaat wil ik graag strijden’

Onderne­mers ontmoeten elkaar tijdens ‘drive-in stand up comedy’

16:03 VUGHT - ‘Een drive-in stand up comedy’ is een wel hele originele manier om elkaar in deze tijd te ontmoeten. Ondernemers uit Cromvoirt en Vught gaan het woensdag beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje worden ze in de auto vermaakt door Steven Brunswijk en Raymon Hofkens.