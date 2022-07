Wéér plan met betaalbare woningen uitgesteld in Vught

Lange rijen voor de deur van het museum, waar zie je dat nog? Charles de Mooij kreeg het voor elkaar

DEN BOSCH - Glazen pui eruit, leren tank op ware grootte erin? Doen! Bezoekers die ‘op zaal’ met elkaar in gesprek gaan of op de grond gaan liggen om instagrammable foto’s te maken. Op dat soort momenten is Het Noordbrabants Museum op zijn mooist, vindt Charles de Mooij. Donderdag nam hij na vele jaren afscheid.

11 juli