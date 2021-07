Weg zorgeloze zomer, festivals met handen in het haar: ‘Het is echt een ramp’

Hoe maak je een drumfanfa­re sexy voor de Tik­Tok-generatie? Nou zo dus, zegt Eva

9 juli DEN BOSCH - 213 Avans-studenten in Den Bosch die in 6.000 uur 40 goede doelen helpen. Zoals Drumfanfare Amantius die wil verjongen. En het Vicki Brownhuis, de plek voor alle vragen over kanker, dat ook bekend wil worden bij jongeren. Hoe bereik je juist díe groep? Niet via een nieuwsbrief, maar via TikTok of Instagram.