Werk aan Sluis 0 in Bossche Zuid-Willemsvaart alweer uitgesteld, nader onderzoek nodig

Eigenaren van Noemme kopen tweede zaak, en weer een kapitaal bij elkaar via crowdfun­ding: ‘Binnen 44 minuten’

DEN BOSCH - Karlijn van Oss en Jessie Helsen zijn de nieuwe eigenaren van horecabedrijf Versus dat is gevestigd tegenover hun restaurant Noemme aan de Korte Putstraat. ,,Jessie had een droom dat we Versus zouden kunnen kopen. We zijn er met de eigenaar over gaan praten. En het is gelukt’’, zegt Van Oss.

17 maart