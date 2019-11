Wie verboden spullen de PI Vught binnensmokkelt, riskeert vanaf vandaag zes maanden celstraf

Ook in het ‘rijke’ Vught leven kinderen in armoede; signalen­kaart moet taboe doorbreken

12:22 VUGHT - Nergens in Brabant is het verschil tussen arm en rijk zo groot als in Vught, blijkt uit cijfers van het CBS. De ‘rijken’ zijn volgens de gemeente best bereid om de ‘armen’ te ondersteunen maar dan moeten ze wel gevonden worden. De ‘signalenkaart armoede’ moet hierbij gaan helpen.