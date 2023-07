Wijk Kruiskamp ‘pakt’ de regie bij kinderboerderij De Bossche Hoeve terug

indebuurt.nl 7 x lekker lunchen in Den Bosch

Heb je geen zin in weer die zelfbelegde boterham met kaas? Snappen we. Het is soms lekker om jezelf te verwennen met een lunch buiten de deur. Maar waar moet je dan naartoe? Dit zijn zeven plekken in Den Bosch waar je goed kunt lunchen.