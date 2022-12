Willemspoort ‘2’ krijgt vorm, ondanks rechtszaak over geluidsoverlast

Het feestelijk ritme van de darboeka krijgt de overhand bij Marokkaan­se Bosschena­ren: ‘Wat zijn ze goed!’

DEN BOSCH - Yalla Marokko, yalla. Het dak ging eraf, in buurthuis Noorderpoort Samen Doen aan het Wielsem in de wijk De Hambaken. De schier ontembare Leeuwen van de Atlas schreven geschiedenis door favoriet Spanje in een zinderend duel terecht te wijzen. Na afloop was het dan ook een groot feest, het ritme van de darboeka (trommel) kreeg uiteindelijk de overhand.

