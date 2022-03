Wonincorporatie Zayaz plat door cyberaanval

De corporatie had deze week een storing en was voor huurders onbereikbaar. Nu blijkt dat het systeem platgelegd is door een cyberaanval. Dat is afgelopen zondag gebeurd.

Zayaz heeft in de gemeente DenBosch alleen al meer dan 13.000 woningen in de verhuur, los van zorgwoningen, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsruimten en garages.

,,Zayaz weet niet wat er met gegevens van huurders is gebeurd”, zegt bestuurder Mohamed Acharki in een brief. ,,We weten op dit moment nog niet precies wat er is gebeurd en wat dit voor u betekent. Dit onderzoeken we nu. Wel is er direct actie ondernomen om de systemen en gegevens veilig te stellen.”

Mogelijk datalek

Zayaz weet dus niet of bij de aanval (persoonlijke) gegevens door onbekenden zijn ingezien of opgeslagen. Toch heeft ze al een melding gedaan van een (mogelijk) datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zayaz waarschuwt huurders de komende tijd scherp te zijn op acties waarbij daders mogelijk meer gegevens van huurders proberen te krijgen, bijvoorbeeld door valse e-mails, sms-berichten of valse telefoongesprekken.

Door de aanval is Zayaz nog steeds niet bereikbaar via de website of email. Wel telefonisch: 073 – 648 24 00



