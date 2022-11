Woning waar explosief ontplofte in Den Bosch wordt per direct gesloten: ‘Iedereen wil veilig wonen’

Boek over het leven van verzetsman en jurist Harry Holla: berechting collabora­teurs was niet altijd dankbaar werk

VUGHT/DEN BOSCH - Eigenlijk is het een wonder dat Harry Holla tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zijn nek in het verzet belandde. In zijn studententijd was de latere jurist uit Vught bijzonder aangetrokken tot extreem nationalistische bewegingen. Vooral het Dietsch Studenten Verbond was een obscure club.

