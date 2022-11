Zandbedrijven weg bij De Zandmeren? Maasdriel wil over half jaar weten of dat te doen is

KERKDRIEL/HEDEL - Voor de zomer van 2023 moet duidelijk zijn of het mogelijk is om de twee zandbedrijven te verplaatsen die in Kerkdriel naast recreatiegebied De Zandmeren liggen. Maasdriel heeft met projectontwikkelaar Maasfront een overeenkomst gesloten om te onderzoeken of het kan. Door de verplaatsing komt er 20 hectare vrij voor woningbouw. Ook kan toerisme en recreatie langs de Maas verder worden ontwikkeld.

De gemeente heeft al een plek op het oog waar de bedrijven naartoe kunnen: de Hedelse Waarden tussen de spoorbrug en de Prinses Irene Brigade-brug.

Verplaatsing kost ‘een heel grote zak geld’, zegt wethouder Peter de Vries. En dan heeft hij het over ettelijke miljoenen. Dat kapitaal moet worden verdiend met de bouw van de woningen in het buitendijkse gebied én ontzanding in de meest zuidelijke plas van De Zandmeren. De link met zandwinning bij Alem is er niet langer, benadrukt De Vries. ,,Alem staat hier helemaal los van, het geld moet uit het project zelf komen.

Maasfront is de gezamenlijke onderneming van ontzander NIBA uit Kerkdriel en projectontwikkelaar Cornelis Huygens uit Vught. Volgens De Vries komt er een toplocatie langs de Maas beschikbaar als de zandbedrijven verplaatst of beëindigd worden. De gemeente zal er genoegen mee moeten nemen dat er alleen luxe woningen komen. Daarmee wijkt Maasdriel af van de stelregel dat een aanzienlijk deel van nieuwe woningen in de betaalbare huur- en koopsector wordt gebouwd.

Stappen zetten

De zandbedrijven verplaatsen en het ontwikkelen van een rivierfront behoren tot de belangrijkste projecten die het college van Maasdriel de komende vier jaar tot een goed einde wil brengen. ,,Er liggen al sinds 2005 plannen voor dit gebied. Die bleken destijds niet uitvoerbaar te zijn. Nu gaan we echt stappen zetten.”

Als de zandbedrijven weg zijn, scheelt dat enorm veel vrachtverkeer door Kerkdriel en Velddriel. Ook zal de Zuidelijke Ontsluitingsroute tussen de Provincialeweg en De Zandmeren

Maasdriel gaat alle mogelijke bronnen aanboren om geld voor de verplaatsing bij elkaar te krijgen. ,,We hebben te maken met drie provincies - Gelderland, Brabant en Limburg - twee waterschappen en de rijksoverheid. Ontzanding kan centimeters waterstandsverlaging opleveren en daar hebben ze in Limburg ook belang bij. Voor ons maakt het de buitendijkse woningbouw mogelijk.”

Probleem verplaatsen

De Vries erkent dat verplaatsing van één of beide bedrijven naar de uiterwaarden tussen de twee bruggen daar ook invloed zal hebben op de omgeving. ,,We zullen dan moeten nadenken over de ontsluiting, bijvoorbeeld bij de gemeentewerf. We moeten er rekening mee houden dat er aan de Maasdijk bij Hedel mensen wonen en dat er ook een nieuwe wijk komt bij de Nieuwe Wiel. Waar we voor moeten waken, is dat we een probleem gaan verplaatsen.”

Of de plek tussen de bruggen geschikt is, moet ook uit het onderzoek blijken. Maasdriel stelt dat de komende maanden zaken ‘worden afgestemd met omwonenden en belanghebbenden’.



