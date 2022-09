Zandzakken rond oorlogsmonument Den Bosch: ‘Dit is een steun in de rug voor Oekraïne’

DEN BOSCH - Het Bevrijdings- en Verzetsmonument in de Casinotuin in Den Bosch is woensdagochtend op symbolische wijze ingepakt met zandzakken. Dat gebeurde in het kader van een internationale solidariteitsactie met Oekraïne onder de naam It’s not over .

Tegen het middaguur plaatsten onder meer de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko en wethouder Marianne van der Sloot de laatste van de in totaal zeshonderd zandzakken. Dat deden ook diverse vluchtelingen uit het door oorlog getroffen land, enkele leden van het Comité 4 mei en Kathinka Roovers, de dochter van de overleden beeldhouwer Peter Roovers.

‘Erfgoed is heel kwetsbaar’

„De rijkdom van erfgoed is van onschatbare voor iedere natie. Maar erfgoed is vanzelfsprekend óók heel kwetsbaar. In de verschrikkelijke oorlog waarin we momenteel verkeren is geen gebouw of monument meer veilig. Het feit dat Rusland in de meeste gevallen met grote willekeur te werk gaat tijdens de uitvoering van bombardementen verklaart veel. Dat bij de zinloze agressie ook nog eens met een zekere regelmaat ouderwetse wapens worden ingezet, zorgt voor nog méér schade”, verduidelijkte Kononenko. „Om ons erfgoed te beschermen zijn onder andere op tal van plaatsen in Oekraïne monumenten ingepakt met zandzakken.”

Den Bosch sluit zich aan bij de internationale solidariteitsactie It's not over en plaatst zandzakken voor het Bevrijdings- en verzetsmonument in de Casinotuin.

„Monumenten, al dan niet ingepakt, dienen vandaag de dag als een belangrijk symbool van ons verzet. Symbolen maken mensen sowieso sterker. Tegelijkertijd stimuleren ze de bevolking bij het beschermen van onze identiteit. We hebben aan verschillende landen, waaronder Nederland, gevraagd mee te doen met deze actie met de toepasselijke naam It’s not over. Een tiental landen heeft het voorbeeld al gevolgd; de bedoeling is dat het aantal deelnemende landen de komende tijd flink wordt uitgebreid. Ja, dit betekent voor ons absoluut een extra steuntje in de rug.”

„We vinden deze actie een prima initiatief om onze solidariteit met Oekraïne en de Oekraïense bevolking te onderstrepen”, vult wethouder Van der Sloot aan. „Het toeval wil dat het komend weekend Open Monumenten Dag is. Ook Den Bosch en omstreken bezitten een grote rijkdom aan cultureel erfgoed. Het bewustzijn over de kwetsbaarheid daarvan zal zeker aan de orde komen. Saillant detail is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze stad eveneens monumenten zijn beschermd tegen het oorlogsgeweld.”

Tachtig boeken

Na afloop zette Kononenko samen met het leeuwendeel van de aanwezigen koers richting het nabijgelegen Huis73, om er ter plekke tachtig Oekraïense boeken aan te bieden. De boeken zijn in eerste instantie bestemd voor Oekraïense kinderen en jongeren die in de regio Den Bosch naar een basis- of middelbare school gaan. De driejarige Polina, herkenbaar aan een gracieus traditioneel kroontje op haar kruin, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Ook vluchtelingen uit Oekraïne waren aanwezig bij de actie in de Casinotuin.



