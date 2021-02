‘Zeer concrete tips’ over rellen na oproepen in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant

Leeggeroofde winkels

In beide tv-programma's werden beelden vertoond van vier relschoppers in Den Bosch en één in Eindhoven. In Den Bosch werden de verdachten vastgelegd door beveiligingscamera’s van leeggeroofde winkels. Ze worden verdacht van diefstal, vernieling, openlijke geweldpleging of het negeren van de avondklok. De verdachte in Eindhoven zou onder andere een auto in brand hebben gestoken.