Zeldzaam fornuis ontdekt in monumentaal pand in Den Bosch

DEN BOSCH - In de Bossche Verwersstraat 8 (modezaak Beau) is door een Bossche bouwhistoricus een ‘zeer zeldzaam’ 19e-eeuws gemetseld fornuis ontdekt. ,,In Nederland is nog maar één ander exemplaar bekend in deze uitvoering’’, aldus een woordvoerder van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

De meeste nog bewaarde gemetselde fornuizen bevinden zich in topmonumenten en buitenplaatsen, grote huizen buiten de steden waar rijke mensen woonden. Dit exemplaar bevindt zich in een woonhuis.

Bouwhistoricus Bianca Eikhoudt heeft het gemetselde fornuis onlangs ontdekt tijdens bouwhistorisch onderzoek in de achterkamer op de eerste verdieping van het pand. Zij zag dat tegen een zijmuur een rookkanaal was gemetseld met het 19e-eeuwse fornuis in een kamer daaronder die in de 19de eeuw werd gebruikt als keuken.

Volledig scherm Kookgaten van het fornuis dat is aangetroffen in een pand aan de Verwersstraat. © Erfgoed 's-Hertogenbosch

Rooster voor kooltjes

Het is duidelijk hoe gemetselde fornuizen ongeveer gewerkt hebben, omdat de werking en de bouw ervan in een oud 17e-eeuwse kookboek (‘De verstandige kock’) beschreven staat. Het fornuis in de Verwersstraat heeft een gietijzeren plaat met drie pannengaten. Onder een van de gaten zit een koker die naar beneden toe smaller wordt, zodat het vuur meer warmte af kan staan. In de trechter moet een ijzeren rooster hebben gelegen om kooltjes op te leggen.

Destijds was zo'n fornuis een luxe artikel. De meeste mensen kookten nog boven een open vuur onder een rookvang. Het grote voordeel van een gemetseld fornuis is dat je met weinig vuur kon koken en de warmte veel beter kunt regelen.

Plattebuiskachel

Pas in de 19e eeuw werd een het gemetselde fornuis betaalbaar voor gewone huishoudens. In dezelfde periode komt ook de productie van plattebuiskachel op gang, waarop gekookt kan worden. Die kachel is zo populair dat er in de tweede helft van de 19e eeuw waarschijnlijk nog maar weinig fornuizen zijn gemetseld. Daarom is deze Bossche vondst volgens Eikhoudt zo zeldzaam.

Omdat de Verwersstraat 8 een monument is, blijft het fornuis behouden.

Volledig scherm In dit pand werd een gemetseld fornuis aangetroffen. © Erfgoed 's-Hertogenbosch



