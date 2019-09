Zelfdoding op psychiatrische afdeling van PI Vught

Barbershop Ontmoe­tings­fes­ti­val is ideale showcase voor minister

29 september DEN BOSCH - Koren zijn er in alle soorten en maten. Barbershop singing is een vierstemmige uit Amerika overgewaaide discipline, met vaak een vijfde (vibrerende) stem als 'bonus' in de vorm van ringing chords. Dit weekend staat in de stad de elfde editie van het tweejaarlijkse (inter)nationale Barbershop Ontmoetingsfestival op de agenda.