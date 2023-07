Zelfs na tientallen ongelukken sloeg Bossche Afvalstoffendienst aanbevelingen in de wind

In 1 dag een circulaire, klimaat­adap­tie­ve en nul-op-de-meterwo­ning bouwen; in Helvoirt gebeurt het

HELVOIRT - Stokkende nieuwbouw? Niet in Helvoirt. Daar wordt in één dag tijd een bouwperceel omgetoverd tot een woning met de vlag in top. En ook nog eens circulair, klimaatadaptief en nul-op-de-meter. ,,Dit wordt de toekomst.”