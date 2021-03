Zestig jongeren aanwezig op illegaal feest in tent op straat in Den Bosch, politieauto bekogeld

Bossche burgemees­ter en politie waarschu­wen boeren voor criminelen, hard- en softdrugs gevonden in schuur Nuland

24 maart DEN BOSCH - Agenten en medewerkers van de gemeente Den Bosch hebben woensdag in totaal zo'n honderd boerderijen in Nuland en Vinkel bezocht voor een gesprek met de eigenaren en enkele controles. Een van de doelen was het waarschuwen van eigenaren en informeren over hoe zij criminelen buiten de deur kunnen houden. De weerbaarheid moe(s)t worden versterkt.