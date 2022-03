Zij mogen nog niet stemmen, maar hebben wel een mening: ‘Eigenlijk is het niet eerlijk, het is onze toekomst’

Uitbrei­ding basis­school Cromvoirt duurder dan gedacht; zorgen om prijsstij­gin­gen

VUGHT - Natuurlijk vinden alle politieke partijen in Vught dat er snel een extra lokaal moet komen voor de Cromvoirtse basisschool, maar ze maken zich wel zorgen over de steeds maar oplopende bouwkosten. En er zitten nog meer kostbare bouwplannen in de pijplijn.

13 maart