Zo bouwt Den Bosch een nieuw natuurgebied: ‘De otter zou de kroon op ons werk zijn’

Dankzij AutoMaatje kon Eddy (74) naar het ziekenhuis en blijft Tiny (71) actief als sociale chauffeur

DEN BOSCH/ROSMALEN - Je moet voldoen aan enkele voorwaarden. Maar wie in de auto stapt van een ANWB AutoMaatje lijkt voor allerlei ritten in alle opzichten goed te zitten. Een passagier en een van de vrijwillige chauffeurs vertellen er enthousiast over.