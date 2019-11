Zo struint de politie het internet af om criminelen te vinden, zelfs Schoolbank.nl wordt gebruikt

Een voorbeeld uit de praktijk. Op 19 juni zien twee Oost-Brabantse politieagenten een wit camperbusje rondrijden in het buitengebied, in de buurt van Den Bosch. Vreemd, vinden de agenten en ze vragen de chauffeur te stoppen en zijn rijbewijs en kentekenbewijs te laten zien. De agenten zien wat wat vaten en emmers in het busje staan. Maar een snelle check leert dat de man niet voorkomt in de politiesystemen. En omdat ook zijn papieren in orde zijn, mag de chauffeur zijn weg vervolgen. Fijne dag nog.