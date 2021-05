Zó voelde het dus, een volle concertzaal zonder coronaregels

Kransleg­gin­gen en toespraken voor Nationale Dodenher­den­king: 4 mei staat weer in het teken van persoon­lijk herdenken

2 mei DEN BOSCH/VUGHT - Videostreams en (lokale)televisie-uitzendingen van kransleggingen en herdenkingen. Toespraken van burgemeesters over ‘onze’ oorlogsslachtoffers via YouTube, FaceBook of de eigen site. De Nationale Dodenherdenking in Den Bosch, Vught en de Bommelerwaard krijgt vanwege het virus ook in 2021 net zoals vorig jaar een min of meer persoonlijk karakter.