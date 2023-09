Zonder mobieltjes lijkt de kantine van het Sint-Janslyceum wel een café, leerlingen praten weer!

Huis en Haard Na aankoop moesten Juanita en Alwin het hele huis afbreken: ‘Drie muren bleven staan’

ROSMALEN - Ook al was het hun droomhuis, Alwin en Juanita moesten wel even slikken toen bleek dat de Rosmalense woning, waar overgrootmoeder Kaatje Prop in woonde, ná de koop onbewoonbaar bleek. Maar nu wonen ze er met trots.