Zoon brengt ode aan Joep Lennarts, fotograaf met zwak voor rauwe kantjes van het leven

Geen karikatu­ren, maar juist een ode aan de volkswij­ken in Den Bosch

8:58 Za 18 mei. Natuurlijk gaat het over wiet, die belachelijk grote sociale controle en nepwouten. Maar nee, de voorstelling Wij is niet bedoeld om de vooroordelen van een Bossche volkswijk te bevestigen, het is juist een ode. Een ode aan de mooie kanten van de volkswijk, zoals de zelfredzaamheid.