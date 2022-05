Zwanen opnieuw in de rouw en de buurt leeft met ze mee

Regenboog­co­a­li­tie Den Bosch presen­teert plannen in museum

DEN BOSCH - De partijen die onderhandelen over een nieuw gemeentebestuur in Den Bosch zijn eruit. Komende dinsdag presenteren D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA hun plannen voor de komende vier jaar. Dat doen zij in het Design Museum.

19 mei