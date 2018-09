Brozus 68 na vijftig jaar nog hecht team en terug bij Zustersflat Deurne

In de zusterflat in Deurne, vlakbij het Elkerliek Ziekenhuis, legden ze de basis voor hun jarenlange band. ,,Het is best bijzonder dat wij na al die jaren nog steeds contact met elkaar hebben", beaamt de Ommelse Ria Jeucken die het initiatief nam voor de reünie. "Ook al zijn we na ons afstuderen op verschillende plekken gaan werken en verspreid door de regio gaan wonen."