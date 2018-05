Confettiverbod tijdens bekerfinale in Deurne

Diamanten echtpaar uit Someren-Eind: Geen kinderen, dus meer vrije tijd

11:45 SOMEREN-EIND - ,,Kinderen zijn er niet gekomen in al die jaren dat we getrouwd zijn. Zo hadden we meer vrije tijd en ook wat meer te verteren voor feesten en vakanties", zeggen Mia Wolters (82) uit Asten en Herman Schoolmeesters (83) uit Someren-Eind die op 17 mei exact zestig jaar zijn getrouwd.