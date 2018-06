Davy Denkers wint met zijn dansgroep Time to Dance en dat viert hij in 'zijn' Deurne

Bandenman Van den Hoogen vecht Duitse geldboete aan

8 juni SOMEREN-HEIDE - Hij is woest op de rechter in het Duitse Krefeld. Bandenhandelaar Jan van den Hoogen 'gaat er alles aan doen' om een opgelegde boete van drieduizend euro van tafel te krijgen. De rechter had hem dat strafvoorstel gedaan wegens het illegaal storten van puin op zijn nieuwe locatie in Leuth, maar de voormalige ondernemer uit Someren-Heide gaat zich liever verantwoorden tijdens een zitting. Daarbij loopt hij het risico dat de straf hoger wordt. Dat deert hem echter niet. ,,Ik heb er een dikbetaalde advocaat op gezet want ik ben het er echt niet mee eens. Ik ga het tegenhouden."