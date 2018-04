De handel in klassieke racefietsen en onderdelen is springlevend, óók bij oud-profs

Muzikant in voormalige clown uit Someren komt weer naar voren

27 april SOMEREN - Op een straattheaterfestival in het Belgische Chassepierre ziet Toon Maas de klezmerband Les Taupes qui boivent du lait (vertaald: de mollen die melk drinken). Het is een chaotisch geheel, maar de artiest uit Someren wordt 'heel blij' van de muzikanten. Het wakkert tegelijkertijd een vlammetje in hem aan. Hij was tientallen jaren clown, maar nu is het tijd dat de muzikant in hem weer eens naar buiten komt. Maas verzamelt zo'n twintig mensen om zich heen en 16 mei is de generale van zijn nieuwe show: de Notoire Fanfare.