Deurne Wittut is geen avondje kletsen

„Het is gezellig”, zegt Sandra van Herk. „Maar het is zeker geen avondje kletsen. Iedereen is fanatiek.” Het huis van Van Herk, aan de Hoendiep in Deurne, is zaterdagavond het hoofdkwartier van team 10 van Deurne Wittut. Het is de derde keer in evenveel edities dat het team deelneemt aan de dorpsquiz. En de lat ligt hoog, vervolgt teamcaptain Van Herk: „De eerste keer waren we derde. Twee jaar geleden vierde.”