Di-Rect overvalt Golden Monkeys uit Helenaveen: 'Eerste keer dat we zoiets doen'

"Wat is dit voor herrie, joh?" riep Di-Rect gitarist Spike vrijdagavond terwijl hij de deur van de repetitieruimte van de Golden Monkeys openzwaaide. De jonge muzikanten uit Helenaveen waren juist bezig aan hun oefensessie, maar lieten prompt alle instrumenten los. Het was ook geen dagelijks bezoek dat hun honk, in een schuur aan de doorgaande weg naar Liessel, binnenstapte. Di-Rect was in voltallige bezetting op weg naar een optreden op de Heise Bierfeesten, maar had tijd ingelast om de jonge band van tips te voorzien.

Eerste keer

"Dit is de eerste keer dat we zoiets doen", vertelde Spike. "We kregen een berichtje toen we met z'n allen bij elkaar zaten. En we zeiden: 'laten we eens bij die gasten gaan kijken'." Dat berichtje kwam van Heidi Aldenzee, de moeder van Golden Monkey gitarist Steef Bennenbroek. Zij had een mailtje naar Di-Rect gestuurd, bekende ze: "De Golden Monkeys oefenen heel veel. Maar ze vinden het moeilijk om zichzelf te presenteren op het podium. Ik vind Di-Rect het beste bij hun muziek passen. Daarom heb ik gevraagd of ze tips konden geven. Voor ik het wist had ik een appje van de manager; of ik na de vakantie terug wilde bellen."

En dus kregen Neeltje Oosterveen, Wouter Berkers, Teun Schripsema, Renske Geerarts en Steef Bennebroek, allemaal tussen de 12 en 15 jaar oud, van Di-Rect zanger Marcel Veenendaal gisteravond de vraag of ze af wilden tikken voor hun eigen nummer 'Rescue'. Veenendaal genoot zichtbaar van het enthousiasme en de entourage in de oefenruimte: "Dit is hoe de route begint. Altijd. Voor iedereen. In een oude schuur met een tl-balk aan het plafond en eierdoosjes tegen de muur." "Jij hebt nog geluk", voegde Di-Rect drummer Jamie Westland daar richting Golden Monkey collega Wouter Berkers aan toe. "Ik had vroeger een drumstel van dozen."

Advies

Veenendaal, bekend vanwege zijn charismatische podiumoptredens, had ondertussen een mooi advies. "Muziek maken is superpersoonlijk", hield hij de jonge muzikanten voor. "Als je op de planken staat hoef je je nergens voor te schamen. Je muziek is wie jij bent. Het zijn jouw kleuren. Die mag je dus ook uitdragen." "Zoek elkaar op het podium", haakte Spike daarop in. "De één is misschien zenuwachtiger dan de ander. Help elkaar, maak plezier en straal dat uit." Waarna hij nóg een verrassing had: "Wij gaan zo optreden in Someren. En we hebben geregeld dat jullie daar bij mogen zijn."