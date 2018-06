Een glimlach is heel veel waard bij de ORO-Verwendag

Vergeten kunstwerk terug op oude stek in Deurne

13 juni DEURNE - Het lag kapot op de gemeentewerf stof te vangen, het beeld The Warrior of The Dark Ages. Maar dankzij Liesbeth van Veghel werd het bronzen kunstwerk van P.C. Hermans in ere hersteld en kreeg het gisteren een plek aan de Zandbosweg in Deurne. Op bijna dezelfde plek als voorheen.