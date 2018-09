Missie volbracht: een eigen winkel in Deurne

Hij had er al jaren zijn zinnen op gezet: een eigen winkel in Deurne. Inmiddels kan Thijs van Rooij uit Vlierden zijn droom afvinken. Onlangs kwam de vestiging van Telecombinatie in het centrum van Deurne op zijn naam te staan. Deurne is zijn derde winkel. Eerder nam hij ook Telecombinatie in Gemert en Asten over.

Meerwaarde

Wim van der Schoot gaat het nu rustiger aan doen. ,,Ik sluit een boek van 35 jaar ondernemen hier in Deurne. Dat zal wennen zijn, ja." Van der Schoot begon zijn carrière in de auto's. Na de introductie van de autotelefoon raakte hij gefascineerd door mobiele telefoons. Hij richtte de webshop gsm track op maar zag uiteindelijk geen brood meer in online verkoop. ,,Persoonlijk mensen helpen, dat heeft veel meer meerwaarde. Het aanbod is veel en veel te groot. Ik geloof dat in de toekomst vooral vraag is naar service. Mensen willen af van al het gedoe. Ze willen uit vertrouwen aankloppen en zeggen: hier, regel het maar voor mij."

Van Rooij knikt. Hij gelooft ook in een verbreding van de diensten, zoals het uitzoeken van de goedkoopste energieleveranciers. Of welke provider het beste past als Deurne wordt voorzien van glasvezel. ,,Dat is het eerste waar ik me helemaal op ga storten. We zijn officiële dealer en mensen kunnen hier vrijblijvend aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in glasvezel via glasvezelvoordeurne.nl."