OM: hardnekkige zedendelinquent Deurne móet in tbs

Het was een complexe zitting, deze week bij het hof. Brian S. is in 2015 veroordeeld tot dertig maanden. Daartegen ging hij in beroep. Maar ondertussen kwam hij opnieuw voor de rechter. Die zaak viel samen met het beroep. Het OM ging daarop ook in beroep in die tweede zaak. Alles werd nu bij elkaar geveegd.

Advocaat-generaal Monique de Vries stond bijna te trillen van woede. Vooral omdat Brian S. (28) zelfs na de eerste veroordeling onverstoorbaar doorging met ‘vreselijke dingen’. ,,Ik wil geen verdere slachtoffers. Enige kans daarop is een behandeling, onder dwang. Dat is veiliger voor de maatschappij en beter voor hem."

Pony

Het begon zeker vijf jaar terug,. Via valse facebook-accounts benaderde S. meisjes, tussen 13 en 16, die niet goed in hun vel zaten. Hij vroeg naaktfoto’s of dreigde anders een pony te vermoorden of het meisje als dievegge weg te zetten. Had hij de foto’s dan wilde hij meer: foto’s, geld of seks. Hij betrok er ook schoolgenoten bij.

Na die eerste zaak ging hij, binnen luttele weken, verder. Hij deed zich voor als ‘Cindy’, van een modellenbureau en wilde voorbeeldkiekjes. Een van de meisjes verkrachtte hij bij haar thuis. Toen moeder ondertussen even binnenwipte, bond hij haar vast, verstopte zich en ging daarna door. Zwaarste feit was het afpersen van de tante van een weggelopen buurmeisje. S. zei dat het kind ontvoerd was en ‘naar apenland’ werd gestuurd als tante geen geld en filmpjes gaf. ‘Tot die tijd kruipen ze er op’.

Heikel punt is zijn geest. Hij wilde zich aanvankelijk niet laten onderzoeken. Wel zagen deskundigen dat hij diverse stoornissen had, onder andere opgelopen door een zware jeugd. In hoger beroep beloofde hij wel mee te werken, maar het Pieter Baan Centrum (PBC) kwam niet veel verder. Ook tijdens de zitting sloeg hij dicht.

Hoewel de rapportages vele mappen vullen, was er niet eens een diagnose, zag De Vries. Er kon dus ook geen medisch advies voor dwang-tbs komen. ,,Iedereen, ook de verdachte zelf, wil behandeling. Waarom dan niet de beste en veiligste plek gekozen”, vroeg De Vries. Ze vertrouwde de veiligheid in andere instellingen niet. ,,Hij mag onder geen beding bij een computer komen”.

Walging

De Vries telde zestien slachtoffers, en zag meer namen in het dossier. Het verkrachtte meisje zei verteerd te worden door woede en walging. ‘’Wat je deed maakte een grote wond in mij. Met veel therapie heb ik die dichtgekregen maar ik moet het litteken nog dagelijks verzorgen.”