Pastor Jac van Geloven uit Deurne overleden

Jac van Geloven werd na zijn priesterwijding op 15 juni 1957 kapelaan in Bakel. Twee jaar later verhuisde hij als kapelaan naar de Deurnese St. Jozefparochie in Deurne. Op 1 juli 1970 werd Van Geloven benoemd tot godsdienstleraar aan de LTS -het latere Hub van Doornecollege. In oktober van dat jaar verruilde hij de St. Jozefparochie voor Zeilberg, waar hij assistent werd. In 1976 verhuisde hij naar de Heilige Geestparochie, waar hij ook lange tijd de helpende hand toestak in de vieringen. Per 1 april 1994 ging hij met emeritaat.



In 2007 vierde Jac van Geloven zijn gouden priesterjubileum in de St. Willibrorduskerk Deurne, waarin hij voor het eerst sinds lange tijd weer voorging. Een jaar geleden volgde zijn 60-jarig priesterfeest.