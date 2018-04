‘Verlies gaat als een schaduw met je mee’

DEURNE – Een gemengd publiek in het Brummelhuis, oud, jong, hulpverleners en nabestaanden, ze waren muisstil en luisterden intens naar de specialist op het gebied van rouwverwerking in België en in Nederland.

Prof. Keirse wil het verlies van een dierbare door zelfdoding meer bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. Hij trekt onder andere de vergelijking met het aantal verkeersdoden per jaar datongeveer even hoog ligt als het aantal zelfdodingen. ‘Waarom krijgen kinderen op scholen wél verkeersles maar is er geen aandacht voor het feit dat veel jongeren sterven door zelfdoding?”

Volgens hem zou het dan makkelijker worden om er met nabestaanden over te praten. ‘Je ziet nu vaak dat als iemand overlijdt door bijvoorbeeld een ziekte, er nog vaak herinneringen aan die persoon worden opgehaald. Maar iemand die sterft door zelfdoding heeft ook een leven vol herinneringen achtergelaten maar daar wordt over gezwegen. Waarom?” Volgens hem is het voor de nabestaanden al moeilijk genoeg.

Bij een verkeersongeval is er een dader om de schuld te geven. Bij een zelfdoding is de dader juist degene die is overleden. Er volgt een politieonderzoek, persoonlijke spullen worden in beslag genomen, er mag nog te vaak geen afscheid worden genomen. In België is onlangs een wet aangenomen dat nabestaanden altijd afscheid moeten kunnen nemen. Een eerste stap naar het overleven van het verlies.