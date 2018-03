Visliefhebber Youri van Lieshout (17) uit Lierop overleden

Ook tweede Peelbrand werd veroorzaakt door een mens

16:43 NEERKANT/HELENAVEEN - Twee keer binnen een week brak er brand uit in de Peel. En ook vuurzee nummer twee is het gevolg van 'menselijk handelen'. Of de twee branden een relatie met elkaar hebben, is gissen volgens de brandweer. De politie houdt een extra oog in het zeil de komende tijd.