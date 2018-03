Aangepast plan N270 in Deurne eind maart klaar

DEURNE - Nieuwe plannen voor de Langstraat in Deurne (N270) maakten een lawine aan bewaren los. Een aangepaste versie ligt per 30 maart ter inzage.

De provinciale weg Helmond-Deurne-Venray moet op de schop. Met spoed, want op de weg gebeuren veel zware ongelukken. In 2017 presenteerden provincie en gemeente Deurne de nieuwe plannen voor herinrichting, maar deze zorgden voor een storm van kritiek van omwonenden. Grootste punt van zorg: de veiligheid op de nieuwe parallelwegen. Deze zouden volgens bewoners van de Langstraat gevaarlijk smal worden, vooral voor fietsers in combinatie met het vele vracht- en landbouwverkeer dat daar rijdt. Het leverde 34 bezwaren op die ervoor zorgden dat het plan werd ingetrokken.

tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm bewoners van de Langstraat in Deurne hingen regelmatig spandoeken op. © Theo van Someren

Inmiddels leggen provincie (van wie de N270 is) en gemeente (eigenaar van de nieuw aan te leggen parallelwegen) de laatste hand aan een nieuwe versie.

Die ligt vanaf 30 maart ter inzage. Vanaf dat moment gaan alle mogelijkheden om te reageren weer opnieuw in.

Voor de aanpassingen werd een nieuw verkeersveiligheidsonderzoek gedaan door een extern bureau. Ook in de gewijzigde versie komen er drie kruispunten met verkeerslichten. De parallelwegen blijven bestaan en de fietsvoorzieningen worden verbeterd. De belangrijkste aanpassing in het ontwerp is volgens de provincie het opheffen van de oversteek Warande.

Een aantal snelle maatregelen die op korte termijn bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid zijn volgens de provincie inmiddels uitgevoerd. Er staan extra borden en er is een Volgtijd Informatie Systeem, waarbij weggebruikers worden geïnformeerd over de afstand in seconden tot hun voorligger. Daarnaast worden er binnenkort flitskasten geplaatst.

Het opnieuw ter inzage leggen van de plannen leidt tot een vertraging van zeven tot acht maanden. ,,We streven een snelle aanpak van de N270/Langstraat na. Er zijn al diverse zware ongevallen gebeurd op deze weg. Maar we willen het proces om tot de aanpassingen te komen wel goed aanpakken, door te zorgen voor een oplossing die verkeerskundig en qua geluid goed is en zo goed mogelijk is afgestemd met de buurt”, laten gemeente en provincie weten.