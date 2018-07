Adopteer een Helmondse alpaca

HELMOND - Zoek je een origineel verjaardagscadeau? Stichting Jan Visser Dierenparken Helmond biedt die kans: adopteer een nandoe, damhert, alpaca of knobbelzwaan voor tien euro per jaar. ,,Dat is toch leuker dan een obligaat flesje wijn!"