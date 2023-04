Agenten arresteren minderjarige jongen met airsoftwapen na zoektocht met politiehelikopter

Boek met slechtho­ren­den en slechtzien­den moet anderen inspireren: ‘Een beperking kan een verrijking zijn’

VELDHOVEN/SOMEREN - Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het voor veel werkgevers nog geen vanzelfsprekendheid: iemand met een beperking in dienst nemen. Een nieuw boek, Gezien en gehoord, moet daar verandering in brengen.