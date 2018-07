Museum

Tijdens het festival is er van 14 tot 23 uur in de tuin maar ook in het museum voor jong en oud veel verschillends te beleven. Van muziek en cabaret tot toneel, voordracht- en dichtkunst, een kunstveiling en zoals gezegd een couplettenwedstrijd. Kinderen kunnen naar de voorstelling Muis, deelnemen aan workshops over allerlei (wetenschappelijke) onderwerpen of aanschuiven in de voorleesbus. Daarnaast opvallend: het Wijncabaret van de Aimabele Schoften, singer/songwriters D’s Al en Marleen Mensink, verhalenvertellers en dichters en lokale kunstenaars in actie. Er zijn rondleidingen in het museum en er wordt afgesloten met de solovoorstelling ‘De Aap’ door Stefan Jung, gebaseerd op een verhaal van Franz Kafka.