Automobilist raakt lantaarnpaal, geparkeerde auto en komt tot stilstand tegen boom in Deurne

Stof weerhoudt autoscoo­ter van kermis Neerkant

29 juni NEERKANT - De autoscooter staat deze dagen niet op de kermis in Neerkant. Voor de exploitant is het risico op schade aan de botsauto’s te groot als er zand of granulaat op de baan terecht komt. Die kans is aanwezig vanwege de werkzaamheden die plaatsvinden in de dorpskern.