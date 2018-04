Beschuit met blauwe muisjes voor de Parkboerderij in Deurne

Helmonders blijven in cel wegens brute overvallen

21:15 DEN BOSCH - Hoewel twee Helmondse vaders zich grote zorgen maken over hun kinderen en dus naar huis willen, houdt de rechtbank hen vast in voorarrest. De mannen worden, met een man uit Valkenswaard, verdacht van een waslijst aan misdaden, variërend van vogeltjesdiefstal tot gewapende bijzonder gewelddadige woningovervallen vorig jaar in Deurne, Son, Helmond en Well.