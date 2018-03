Bestelbus vliegt in brand in Deurne

Waterschap stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten in Peelvenen in Deurne

14 maart DEURNE - Waterschap Aa en Maas steekt twee miljoen euro in initiatieven om het hoogveen in de Peel in stand te houden en verder te ontwikkelen. Voorbeelden zijn het verbeteren van het milieu, in stand houden van cultuurhistorie, ontplooien van recreatiekansen of het herstellen van natuur. Voor deze ideeën kan een subsidie van vijftig procent van de kosten, tot een maximum van 25.000 euro, worden aangevraagd.