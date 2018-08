Bestemming: Truckshow Liessel. 'Hij moet wel blinken!'

Zomerserie Opnieuw bekeken: O jee, daar komt het langharig werkschuw tuig van C.C.C. Inc. naar Neerkant

16 augustus NEERKANT - Eind 1969 was de komst van de band naar de Brabantse Peel het gesprek van de dag in Neerkant. Hippies waren het. Langharig werkschuw tuig. Dat jaar speelde C.C.C. Inc. op Kralingen, het Nederlandse festivalantwoord op Woodstock. Twee jaar later volgde Pinkpop.