Bewoner sticht brand in Vreekwijk Internaat in Deurne, vermiste persoon terecht

Met andere ogen naar het eigen dorp Liessel kijken

24 februari LIESSEL - Vrijwel alle Liesselnaren weten de Monseigneur Berkvensstraat wel te vinden, maar wie hij was en waarom er een straat naar hem is vernoemd is veel minder bekend. Vandaar dat deze straat een van de vijftig plekken is waar de werkgroep Liessels Historisch Erfgoed binnenkort een informatiebord gaat plaatsen.